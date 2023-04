Oriana Marzoli e la sfuriata di gelosia contro Daniele Dal Moro: “Chiedi perdono”

Dopo essere usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro stanno vivendo la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere. Nel momento in cui si sono riuniti con alcuni fan su Twitter, la modella venezuelana si è resa protagonista di una sfuriata di gelosia contro il suo fidanzato. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Il 4 aprile 2023, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno deciso di dedicare un po’ di tempo ai loro fan organizzando una conversazione in una room su Twitter. La modella venezuelana è andata su tutte le furie per via di un’immagine che ritrae Nicole Murgia seduta sulle gambe del bel veneto:

Sono stata taggata su Instagram in una foto nella quale mi dicono che la Murgia non è una gatta morta ma che Daniele la faceva sedere sulle sue gambe. Ho visto uno screen dove lei era seduta in braccio a lui, con una mia camicia indosso. Ma che cavolo è successo? Io stavo dormendo. Chi le ha detto di sedersi in braccio a lui?

Inutile dire che l’ex gieffina si è detta delusa per ciò che ha visto una volta uscita dal programma condotto da Alfonso Signorini. Rivolgendosi direttamente a Daniele, lei stessa ha affermato:

Quando ho visto la foto ci sono rimasta, non me lo aspettavo. Come ti sei permesso di farla mettere sulle tue gambe?

Successivamente, dinanzi alle dichiarazioni della sua fidanzata, Dal Moro è scoppiato a ridere. Tuttavia, nonostante l’innocenza dell’episodio, la Marzoli ha preteso le scuse dal suo ragazzo:

Ho capito che a Daniele non piaceva, però lui mi deve ancora chiedere perdono. Chiedimi scusa davanti a tutti.

La replica di Daniele Dal Moro non si è fatta attendere, infatti si è fatto subito perdonare: