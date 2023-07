GF Vip, Oriana Marzoli in lacrime sui social: “Sto male” Cosa è successo

L'ex gieffina si è mostrata in lacrime sui social per la scomparsa di Mati, la cagnolina di Chiara Ferragni

Nel corso delle ultime ore il nome di Oriana Marzoli è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è mostrata in lacrime sulla sua pagina Instagram a causa di un evento che l’ha scossa molto. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Oriana Marzoli è apparsa in lacrime su Instagram dopo l’annuncio di Chiara Ferragni della scomparsa della piccola Mati. La notizia è stata presa molto a cuore dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip la quale ha espresso tutta la sua vicinanza e affetto all’imprenditrice digitale per quanto successo.

Nel dettaglio, Oriana Marzoli è apparsa in una Instagram Story in cui non è riuscita a trattenere le lacrime. Questo è quanto rivelato dall’ex Vippona:

Penserete che sono scema. Ma sto malissimo come fosse il mio cane.

Chiara Ferragni, l’addio social a Mati commuove

Mati, la cagnolina di Chiara Ferragni, non c’è più. A rendere pubblica la notizia la scomparsa della cagnolina è stata l’imprenditrice digitale sulla sua pagina Instagram. A Mati la fashion blogger ha dedicato un lungo post le cui parole hanno commosso tutti:

Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia.

Continuando, Chiara Ferragni ha poi scritto: