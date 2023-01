GF Vip, Oriana Marzoli offende Fedez: il motivo

Nel corso delle ultime ore un gossip è piombato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare infatti che Oriana Marzoli abbia offeso Fedez dopo aver ascoltato una sua canzone. Le frasi dette sul cantante non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare infatti che la bella modella e influencer abbia lanciato alcune offese a Fedez. Mentre stava ascoltando una sua canzone, infatti, Oriana si è lasciata sfuggire alcune parole sul rapper che non sono di certe passate inosservate ai fedeli telespettatori. Scopriamo insieme che cosa ha detto.

GF Vip, la frase di Oriana Marzoli contro Fedez non è passata inosservata

Mentre stava ascoltando la canzone ‘Viola’, la gieffina ha pronunciato alcune frasi contro Fedez che non sono sfuggite ai fan del rapper. Questo è quanto detto dalla modella e influencer:

Cos’è questa musica di m***, mettete un po’ di latino, che schifo.

Come già anticipato, le parole della gieffina nei confronti di Fedez non sono passate inosservate ai fan del rapper che hanno condiviso il tweet in questione considerando le parole di Oriana come offensive. Al momento, Fedez ha deciso di non rispondere alla polemica nata intorno ad Oriana ed ha preferito rimanere in silenzio in merito alla questione.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se il cantante deciderà di rispondere alle parole che la modella e influencer ha pronunciato contro di lui nella casa più spiata d’Italia. Ne vedremo sicuramente delle belle.