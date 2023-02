GF Vip, Oriana Marzoli svela il cachet di Daniele Dal Moro: le parole della Vippona infiammano la casa

Oriana Marzoli è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome della gieffina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? La Vippona ha svelato il cachet di Daniele Dal Moro. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Lo scorso lunedì è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alla fine della trasmissione condotta da Alfonso Signorini Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono resi protagonisti di una furiosa lite. Nel dettaglio, la modella e influencer spagnola si è scagliata duramente contro l’ex tronista di Uomini e Donne, urlando contro di lui e insultandolo in spagnolo.

Alcune parole che Oriana ha inveito contro Daniele Dal Moro non sono passate inosservate e stanno facendo il giro del web. Stando a quanto emerso, pare che la concorrente del Grande Fratello Vip abbia rivelato il cachet mensile percepito dall’ex tronista.

Queste sono state le parole della modella e influencer spagnola a riguardo:

8.000 euro al mese, tutti questi soldi per dormire e farsi i riposini?

Inutile dire che la frase di Oriana Marzoli è molto chiacchierata in questi ultimi giorni ed è oggetto di gossip da parte dei principali giornali di cronaca rosa.

Ma non è finita qui. Lo sfogo di Oriana Marzoli nei confronti di Daniele Dal Moro è poi proseguito. Nel dettaglio, la gieffina si è lamentata del Vippone il quale non la starebbe trattando come si deve. Secondo Oriana, infatti, Daniele non ha rispetto per lei e per i suoi sentimenti.

Ma la gieffina si sente anche molto delusa dall’ex tronista di Uomini e Donne. Il motivo? Dal momento che è sempre sotto l’occhio del ciclone e viene spesso criticata, la modella e influencer non si sente protetta da Daniele.