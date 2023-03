GF Vip, Orietta Berti confessa: “Ecco cosa mi ha chiesto di fare Sonia Bruganelli dopo la fine del reality”

In un'intervista rilasciata a Tele Sette, Orietta Berti ha rivelato in che rapporti è con la collega

Orietta Berti non smette mai di far parlare di sé. Ancora una volta il nome l’opinionista del Grande Fratello Vip sta occupando il centro del gossip per alcune parole su Sonia Bruganelli che non sono passate inosservate. In un’intervista rilasciata a Tele Sette, infatti, Orietta ha rivelato in che rapporti è con la sua collega. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Al contrario di quanto è successo lo scorso anno con Adriana Volpe, pare che Sonia Bruganelli e Orietta Berti vanno molto d’accordo. La stessa Orietta ha confermato la notizia in un’intervista rilasciata a Tele Sette, dove ha parlato del rapporto che la lega alla moglie di Paolo Bonolis.

Queste sono state le parole dell’opinionista del Grande Fratello Vip a riguardo:

Creiamo una coppia bellissima. Ci siamo piaciute subito perché diciamo sempre quello che pensiamo. È nata una bella amicizia: mi ha chiesto di tenerci in contatto anche a programma finito e io le ho detto subito di sì.

Orietta Berti parla del suo futuro lavorativo

Ma non è finita qui. Nell’intervista in questione la cantante si è anche soffermata sul suo futuro lavorativo. Nel dettaglio, Orietta Berti ha rivelato che l’anno prossimo non sarà presente come opinionista del Grande Fratello Vip poiché impegnata con altri progetti.

Anche Sonia Bruganelli, in un’intervista rilasciata a Casa Chi, ha rivelato che l’anno prossimo, probabilmente, non sarà presente come opinionista del reality. Tuttavia, però, la moglie di Paolo Bonolis non ha fatto certezza di questa notizia. Dunque il suo futuro lavorativo al Grande Fratello Vip è ancora tutto da vedere.

Per quanto riguarda Orietta Berti, invece, probabilmente la cantante tornerà in Rai dove potrebbe lavorare al fianco di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.