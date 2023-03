GF Vip, Orietta Berti confessa: “Non vado ai matrimoni di nessuno, neanche dei parenti”: ecco il motivo

Orietta Berti non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’opinionista del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Durante l’ultima puntata del GF Vip andata in onda, la cantante si è lasciata andare ad una confessione che non è passata inosservata. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, Attilio Romita si è reso protagonista di un momento a dir poco speciale. L’ex gieffino ha infatti confessato davanti a tutti che a dicembre convolerà a nozze con la sua compagna Mimma.

Dopo aver annunciato i fiori d’arancio con Mimma, Attilio Romita ha invitato i presenti in studio, tra cui Orietta Berti. Ed è proprio in questo momento che la cantante si è lasciata andare ad una confessione che ha stupito tutti. Queste, infatti, sono state le parole che l’opinionista del Grande Fratello Vip ha rivolto al giornalista:

No, mi dispiace: io non vado mai ai matrimoni.

Inutile dire che la risposta di Orietta Berti ha stupito tutti i presenti, compreso il padrone di casa Alfonso Signorini il quale ha cercato di capire il motivo delle parole pronunciate dalla cantante.

A riguardo, questa è stata la risposta di Orietta Berti:

Non vado mai, non mi piacciono. Mi fanno venire una testa così.

Ancora una volta Alfonso Signorini si è meravigliato per quanto detto dalla cantante alla quale, in seguito, ha rivolto questa domanda:

Ma ai funerali ci vai?

Alla domanda di Alfonso Signorini Orietta Berti ha risposto con queste parole: