GF Vip, Pamela Prati annuncia di essere positiva al Covid: ora anche Alfonso Signorini è a rischio contagio

La questione legata alla presenza di un possibile focolaio all’interno della casa del Grande Fratello Vip sta diventando alquanto seria. Quattro sono i Vipponi risultati positivi fino ad ora e non si esclude la possibilità che altri concorrenti possano aver contratto il Covid. Qualche ora fa anche Pamela Prati ha dato notizia della sua positività: ora anche Alfonso Signorini è a rischio contagio. Scopriamo insieme il perché.

Con un comunicato scritto sulla sua pagina Instagram, nella giornata di ieri Pamela Prati ha annunciato di essere risultata positiva al Covid. L’ex gieffina ha dichiarato di aver fatto un tampone dopo essersi sentita male durante la notte.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Cari Amici, ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata.

E, concludendo, la Regina del Bagaglino ha poi aggiunto:

Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie, la vostra Pami.

GF Vip, anche Pamela Prati positiva al Covid: in studio ha baciato Alfonso Signorini e Marco Bellavia

Pamela Prati è stata l’ultima eliminata del GF Vip. Arrivata in studio, la showgirl si è lasciata andare ad alcuni baci scambiati sia con Alfonso Signorini che con Marco Bellavia.

Al momento non si hanno aggiornamenti sulla situazione Covid nella casa del Grande Fratello Vip. Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprire quale sarà la decisione del padrone di casa Alfonso Signorini e della produzione del reality in merito a questa vicenda.