Orietta Berti contro Pamela Prati: lo sfogo al GF Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip non smette di regalare colpi di scena Questa volta ad movimentare le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia è stata Orietta Berti. Nel corso della puntata andata in onda lunedì’ 6 dicembre 2022, la nota artista si è lasciata andare ad un duro sfogo contro Pamela Prati. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Orietta Berti lascia tutti i telespettatori senza parole al Grande Fratello Vip. L’opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini appare sempre molto pacata e inoffensiva. Tuttavia nel corso della diretta andata in onda lunedì 6 dicembre, la donna ha tirato fuori gli artigli scagliandosi contro Pamela Prati.

Pamela Prati è tornata all’interno della casa più spiata d’Italia per sostenere un confronto con le gieffine Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Le due inquiline avrebbe parlato male di lei per l’ennesima volta a causa del misterioso caso di Mark Caltagirone. Tuttavia, quella che sembrava essere solo una furiosa lite si è trasformata in una situazione del tutto fuori controllo.

A fare un intervento in merito alla questione è stata Orietta Berti la quale ha perso le staffe ed ha sbottato contro Pamela Prati. Queste sono state le sue parole:

Lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia, cioè la Rossetti, la Toffanin e io e anche Sonia. Che vada a vedere i profili social del Grande Fratello da quando è entrata qui e poi mi dirà che c’è tutta Italia che non le crede, forse solo un quarto crede alla sua storia. Sei tu che dici che noi non crediamo alla tua storia. Io non crederò mai alla tua storia. Mi offendi, offendi la mia intelligenza di donna normale, perché lo so nel nostro ambiente come vanno queste cose. Quando una cosa non va più ne fanno un’altra per farla andare, è un ambiente dove fanno così. Sono 55 anni che sto in quest’ambiente, quando una cosa non va più se ne inventano un’altra per farla andare..