GF Vip, Pamela Prati confessa: “Sono pronta ad amare una donna”

Pamela Prati è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di quest’ultimo periodo. In seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, i giornali di cronaca rosa hanno parlato molto della showgirl e, in particolar modo, della vicenda legata alla questione Mark Caltagirone. In questi giorni l’ex diva del Bagaglino ha rilasciato un’intervista a ‘Novella2000’ dove si è lasciata andare ad alcune confessioni riguardo la sua vita privata. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Pamela Prati non smette mai di far parlare di sé. In queste ultime ore i giornali di gossip stanno dedicando ampio spazio alla showgirl in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate in un’intervista a ‘Novella2000’. Nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di essere pronta ad amare una donna.

Questo è quanto affermato da Pamela Prati durante l’intervista:

Se potrei mai provare qualcosa per una donna? Certo che potrei, non escludo niente. Perché io sono una vera esteta e mi lascio sedurre dalla bellezza a 360 gradi. Chissà, domani potrei capitolare per una fanciulla avvenente, sia dentro che fuori non è da escludere affatto.

E, continuando, l’ex diva del Bagaglino è tornata a parlare della sua frequentazione con Marco Bellavia. Questo è quanto dichiarato:

Come stanno andando le cose adesso con Bellavia dopo il Grande Fratello Vip? Con Marco ci stiamo conoscendo. Abbiamo molte affinità e nutriamo un interesse reciproco tutto qui. Stiamo andando piano per adesso. Ho preso abbastanza batoste da non lasciarmi travolgere dalle emozioni fin quando non ne ho chiaro il valore.

GF Vip, Marco Bellavia e la confessione su Pamela Prati: “A me piace davvero”

Sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Marco Bellavia ha mostrato un forte interesse nei confronti di Pamela Prati. A distanza di mesi dalla sua uscita dalla casa di Cinecittà, l’ex gieffino ha confermato il suo grande interesse nei confronti della showgirl.

Queste sono state le sue parole a riguardo: