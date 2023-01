Patrizia Rossetti spiazza tutti al GF Vip: la frase shock

Senza alcuna ombra di dubbio Patrizia Rossetti è una delle concorrenti più amate e popolari all’interno del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, la celebre gieffina si è resa autrice di una frase che ha indignato tutti i telespettatori del programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Patrizia Rossetti spiazza tutti al Grande Fratello Vip. Di recente la celebre gieffina è tornata da occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una frase che lei stessa a pronunciato durante una chiacchierata con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

Mentre stava parlando di una delle voci del Grande Fratello Vip, la donna ha pronunciato una frase shock che scatenato l’indignazione del web. L’episodio è avvenuto durante i festeggiamenti nella notte di Capodanno 2023. Queste sono state le parole della donna che hanno fatto discutere gli utenti e i telespettatori del programma condotto da Alfonso Signorini:

C’ha una voce da stup*o. Se fossi un uomo ti stup***ei, giuro.

Inutile dire che, nel corso di pochi minuti, la Rossetti è finita al centro della polemiche. In molti sono coloro che considerano le sue parole molto gravi e discutibili. La sua frase sarebbe stata inopportuna e fuori luogo a tal punto da ricordare le parole di Salvo Veneziano. All’epoca, quest’ultimo era stato eccessivamente volgare tanto da essere squalificato immediatamente.

Alla luce di questo, in molti sono i telespettatori che si chiedono se gli autori del programma prenderanno seri provvedimenti nei confronti della gieffina per il suo clamoroso gesto. Cosa succederà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip? Non ci resta che scoprirlo!