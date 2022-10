GF Vip, perché Pamela Prati copre sempre il collo? Mistero svelato

Pamela Prati è senza ombra di dubbio una delle protagoniste più chiacchierate di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sin dal suo ingresso nella casa, la regina del Bagaglino ha catturato l’attenzione dei telespettatori per una sua particolarità. Avete notato che la showgirl ha sempre il collo coperto? Scopriamo insieme il perché.

Sin da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia Pamela Prati ha sempre mostrato il collo coperto. Questa sua caratteristica non è passata inosservata ai fedeli telespettatori del reality i quali si sono posti più volte la domanda sul perché la gieffina appare sempre con grandi collane o foulard attorno al collo.

Al momento non ci è dato sapere il vero motivo per cui Pamela Prati si mostra in questo modo, anche se non sono potute mancare le teorie dei più esperti. Secondo molti la regina del Bagaglino appare con il collo coperto per non mostrare qual è la sua vera età.

Tutti noi sappiamo che il collo è una delle parti del corpo su cui la chirurgia plastica non può agire. Per questo motivo si presenta come uno degli indicatori più efficaci che mostra la vera età di una persona, dal momento mostra i segni del tempo che passa.

GF Vip, perché Pamela Prati si copre sempre il collo?

All’interno della casa del Grande Fratello Vip tutti non hanno potuto fare a meno di notare il fatto che Pamela Prati tenga molto al suo fisico. La regina del Bagaglino non si mostra mai senza trucco davanti alle telecamere, tanto che non appena sveglia indossa sempre occhiali da sole e va subito a truccarsi.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se le teorie fatte sulla gieffina siano vere oppure no. Svelerà Pamela il motivo per cui tiene sempre coperto il collo? Staremo a vedere.