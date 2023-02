GF Vip, Pierpaolo Pretelli dice la sua sulla crisi con Giulia Salemi: le sue parole

Nel corso delle ultime ore i nomi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Ieri sera, infatti, l’influencer italo- persiana, durante la diretta del Grande Fratello Vip ha confessato di vivere un momento di crisi con l’ex velino. In seguito alle parole di Giulia, Pierpaolo Pretelli ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua in merito al gossip tanto chiacchierato in queste ore.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo un periodo di crisi. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa influencer che ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, ha confessato che per lei e il suo fidanzato non è di certo un bel periodo.

In seguito a quanto rivelato da Giulia, la quale ha ribadito ad Alfonso Signorini che, almeno per il momento, non vuole rivelare i motivi di questo periodo buio che affronterà in privato insieme al suo fidanzato.

GF Vip, Giulia Salemi conferma la crisi con Pierpaolo Pretelli: arriva la replica dell’ex velino

In seguito alla confessione che Giulia Salemi ha fatto durante la diretta del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli ha voluto dire la sua esponendosi sul gossip tanto chiacchierato in queste ultime ore.

L’ex velino di Striscia la Notizia ha deciso di replicare alle parole dell’influencer italo-persiana con queste parole:

Non c’entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto…non voglio dire altro.

Ma non è finita qui. Qualche ora fa il conduttore del GF Vip Party ha condiviso alcune Instagram Stories che riguardano dei messaggi inviati da alcuni suoi fan e che parlano palesemente di crisi sentimentali. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori sviluppi in merito a questo gossip tanto chiacchierato in queste ultime ore.