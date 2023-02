Giulia Salemi è in crisi con Pierpaolo Pretelli? La rivelazione shock al GF Vip

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 13 febbraio 2023, Giulia Salemi si è resa protagonista di una rivelazione shock. Dopo essere stata chiamata al centro dello studio da Alfonso Signorini, l’influencer ha dichiarato di star vivendo una crisi sentimentale con Pierpaolo Pretelli. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Giulia Salemi è uno dei volti più amati al Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata più recente del programma condotto da Alfonso Signorini, l’influencer ha spiazzato tutti.

Già nei giorni precedenti, erano emerse numerose indiscrezioni su una presunta crisi tra la coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Adesso, a dare la conferma dei rumors ci ha pensato la modella. Infatti, chiamata al centro dello studio dal direttore di “Chi Magazine”, Giulia ha spiegato:

Allora voglio essere sincera, Alfonso. Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie di 30 anni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione.

Stando alle sue dichiarazioni, sembra che Pierpaolo Pretelli e l’influencer trascorreranno il giorno di San Valentino insieme ad Alfonso Signorini. Rivolgendosi direttamente al conduttore, queste sono state le sue parole:

So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile la privacy , ma spero che questo accada. Sembrerà surreale ma passeremo San Valentino con te domani a Napoli. Magari ci fai anche da psicologo.

Inutile dire che le inaspettate rivelazioni della modella hanno lasciato senza parole tutti i suoi fan i quali si sono detti dispiaciuti per l’accaduto. Dunque, come tutte le coppie, gli ex gieffini stanno affrontando delle difficoltà ma, da entrambe le parti, sembra esserci tanta buona volontà nel superare la crisi.