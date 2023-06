GF Vip, rivelata la data di inizio: ecco quando tornerà in onda

Manca ancora molto alla nuova edizione del GF Vip ma, nonostante ciò, sono molti i retroscena che stanno emergendo in questi giorni sul reality più amato di sempre. Il primo rumor emerso è quello secondo cui Mediaset starebbe pensando di creare un cast formato non solo da Vip ma anche da persona non note al mondo dello spettacolo.

Inoltre si vocifera che quest’anno la nuova edizione del Grande Fratello Vip durerà meno rispetto alle edizioni precedenti. Ovviamente, c’è da dire che al momento si tratta solamente di voci non ancora confermate né smentite dai diretti interessati. Tra i tanti rumors emersi riguardo la nuova edizione del GF Vip, ce ne potrebbe essere uno certo. Scopriamo insieme quale.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che sia stata rivelata la data ufficiale di inizio del reality condotto da Alfonso Signorini. Pare che la nuova edizione del Grande Fratello potrebbe tornare in onda su Canale 5 a partire dal 18 settembre. A rendere pubblica la notizia è stato il portale ‘Tv Blog’, il quale ha poi rivelato che non si hanno ancora notizie in merito alla durata del reality.

GF Vip, Sonia Bruganelli e Orietta Berti non saranno le opinionista della nuova edizione

Tra i tanti gossip emersi sul Grande Fratello Vip, c’è quello secondo cui Sonia Bruganelli e Orietta Berti non saranno le opinioniste della nuova edizione del reality, notizia confermata dalle diretta interessate.

I fan del reality non vedono l’ora di scoprire chi entrerà nella casa più spiata d’Italia e chi ci sarà a commentare le dinamiche che si creeranno durante questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per questo, però, bisogna aspettare ancora un po’. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire qualcosa di più a riguardo.