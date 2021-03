GF Vip, Rosalinda Cannavò ha incontrato il suo ex fidanzato Giuliano: com’è andato l’incontro

Il GF Vip è ormai terminato da una settimana e i concorrenti, dopo quasi sei mesi all’interno della casa, hanno ripreso la loro vita quotidiana. Per l’ex gieffina Rosalinda Cannavò sembra procedere tutto a gonfie vele. La giovane attrice, infatti, nel salotto di Live-Non è la D’Urso racconta dell’incontro avvenuto con l’ex fidanzato storico Giuliano.

Rosalinda Cannavò, dopo l’uscita dal GF Vip, ha incontrato il suo ex Giuliano. A raccontarlo lei stessa a Live-Non è la D’Urso. La giovane attrice oggi si mostra felice insieme ad Andrea Zenga, conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, però, c’era la necessità di guardare Giuliano negli occhi e dirgli tutto ciò che provava per lui.

Queste sono state le sue parole nel salotto di Barbara D’Urso:

Ho rivisto il mio ex due giorni fa. Mi sembrava corretto guardarlo negli occhi e dirgli quello che penso. Gli ho chiesto scusa perché non è stato carino quello che ho fatto. Gli voglio bene al di là di tutto, ma sto provando dei sentimenti per un’altra persona. Lui ha capito.