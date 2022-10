GF Vip, sapete che titolo di studio ha Antonella Fiordelisi? Non ci crederete

Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, l’influencer ha catturato l’attenzione di tutti. Nel corso delle ultime settimane la Vippona è diventata una delle concorrenti più chiacchierate della casa per il feeling che si è creato con Edoardo Donnamaria e per il rapporto che sta nascendo con Antonino Spinalbese.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi si sta facendo conoscere in tutte le sue sfaccettature. Il suo carattere e la sua personalità non sono passati inosservati agli occhi dei fedeli telespettatori del programma, i quali non vedono l’ora di scoprire l’epilogo della storia con Edoardo Donnamaria.

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo la vita privata dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Nel video di presentazione andato in onda prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Antonella ha dichiarato di essere una campionessa di scherma.

GF Vip, che titolo di studio ha Antonella Fiordelisi?

L’esperienza nella scherma di Antonella Fiordelisi è stata fondamentale per il carattere forte che da sempre la contraddistingue. Nel corso delle ultime ore sono emersi alcune indiscrezioni riguardo la vita privata dell’influencer, in particolar modo sul suo titolo di studio.

Antonella ha 24 anni ed ha già raggiunto molti successi nel corso della sua vita. Tra questi c’è quello della laurea. Forse non tutti sanno che la concorrente del Grande Fratello Vip è laureata in Scienze Politiche. Più volte Antonella ha dichiarato che un pilastro molto importante nella sua vita sono i suoi genitori.

Dopo l’università la Vippona ha deciso di concentrare la sua vita all’interno del mondo dello spettacolo. Non ci resta che attendere la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip per scoprire se l’influencer vorrà continuare la sua carriera nello spettacolo e concentrarsi esclusivamente sugli studi.