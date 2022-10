GF Vip, Sara Manfuso lancia un appello ad Alfonso Signorini: le sue parole

Nel corso delle ultime ore Sara Manfuso sta facendo molto parlare di sé. Ospite di Verissimo, il programma campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin, l’ex gieffina è tornata a parlare dei motivi che l’hanno spinta ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Sara Manfuso è stata una delle ospiti di Verissimo. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin l’ex gieffina ha raccontato non solo retroscena privati della sua vita ma anche l’esperienza vissuta all’interno della casa più spiata d’Italia, soffermandosi sui motivi che l’hanno spinta ad abbandonarla.

Stando alle sue parole, la Manfuso ha deciso di abbandonare il reality dopo lo scoppio del caso di Marco Bellavia. Iniziando infatti a sentirsi a disagio, l’ex gieffina ha maturato questa decisione nel corso dei giorni. A riguardo Sara Manfuso ha dichiarato:

Non sono uscita per risarcire Marco, a lui cosa cambia se sono dentro o fuori. Sono uscita per me stessa, perché cominciavo a sentirmi a disagio in quella Casa. Volevo uscire per continuare a guardarmi allo specchio con serenità.

Sara Manfuso lancia un appello ad Alfonso Signorini

L’intervista è poi proseguita con un appello che l’ex gieffina ha voluto lanciare al padrone di casa Alfonso Signorini. Dopo l’accesa lite che si è scatenata tra i due in diretta, l’ex gieffina ha dichiarato:

L’opportunità che mi ha dato la coglierei altre mille volte, non mi pento di aver accettato, ma allo stesso tempo gli dico che la mia decisione di andare via non è stata facile, non c’è stata la volontà di prendere in giro. So quanto lui sia sempre in prima linea sulle battaglie per la difesa dei diritti. Non so se fare pace è l’espressione adatta, ma ci sono. Sarebbe bello lottare insieme su questi temi.

Al momento Alfonso Signorini non ha replicato alle parole dell’ex gieffina. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire cosa succederà in merito a questa vicenda.