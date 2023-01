GF Vip, Soleil Sorge si scontra con Luca Onestini: cosa è successo

La frecciatina che l'opinionista ha lanciato al suo ex non è passata inosservata

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e, ovviamente, non sono potuti mancare i colpi di scena. Tra le tante dinamiche trattate dal padrone di casa Alfonso Signorini, non è di certo passato inosservato lo scontro che Soleil Sorge ha avuto con il suo ex Luca Onestini. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Ieri sera Luca Onestini è uscito momentaneamente dalla casa del Grande Fratello Vip per avere un faccia a faccia con la sua ex fidanzata Soleil Sorge. Inutile dire che i due hanno avuto un confronto piuttosto acceso e l’ex gieffina non ha potuto fare a meno di lanciare delle frecciatine all’ex tronista di Uomini e Donne.

Queste sono state le parole che l’ex gieffina ha rivolto a Luca Onestini all’inizio del confronto:

Ti ho lasciato al Grande Fratello e ti ritrovo di nuovo qui. Sei peggiorato.

Non è tardata ad arrivare la replica dell’ex tronista che ha rivolto a Soleil queste parole:

Nel 2017 io purtroppo stavo con lei dopo due settimane sono entrato nella casa e lei mi ha tradito con un altro. Io in tutti questi anni non ho rilasciato neanche una parola su di lei.

Lo scontro tra Soleil è Luca è poi proseguito e l’influencer ha risposto in questo modo al suo ex:

Io ti ho lasciato perché ti ho scoperto, quella che ha tradito per prima non sono io. Ho scoperto migliaia di cose prima che entrassi per cui a un certo punto ho detto adios. Sei un manipolatore, porti allo sfinimento le persone.

E, continuando, Soleil Sorge ha rivolto a Luca Onestini queste parole:

Sei anni fa me ne sono andata per evitarti questa figura. Sei un bugiardo pericoloso, come tu dici a Nikita.

Inutile dire che il confronto tra Luca Onestini e Soleil Sorge non ha portato a risultati positivi ma ha messo contro ancora di più i due ex fidanzati.