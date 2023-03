GF Vip, Sonia Bruganelli rivela: “Ecco chi vorrei che vincesse il reality”

Il Grande Fratello Vip è quasi giunto al termine e da qualche giorno ormai si è in attesa per scoprire chi sarà il vincitore di questa nuova edizione. Intervistata da ‘Vanity Fair’ Sonia Bruganelli ha espresso il suo pensiero in merito a chi, secondo lei, dovrebbe vincere il reality. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Sonia Bruganelli ha rilasciato una lunga intervista a ‘Vanity Fair’ in cui non ha potuto fare a meno di parlare della sua esperienza di opinionista in questa edizione del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis si è espressa con queste parole riguardo il reality condotto da Alfonso Signorini:

Quest’anno è stato molto intenso anche se, conoscendo già le dinamiche, sono riuscita a entrare più dentro le caratteristiche dei personaggi. L’ho seguito molto più dell’anno scorso anche se l’ultimo mese è stato faticoso, tra varie eliminazioni e vari comunicati.

Nell’intervista rilasciata al noto giornale Sonia Bruganelli ha rivelato che questa è stata un’edizione molto lunga e faticosa. Oltre a ciò, l’opinionista ha rivelato chi, secondo lei, è stato il personaggio più resistente. Queste sono state le sue parole a riguardo:

La più resistente secondo me è Nikita. Rifletto sul fatto che molti concorrenti se la sono presa quando sottolineavo che erano lì per vincere: io non conosco le persone, ma solo i giocatori, a parte Milena amiconi, e giudico sulla base di questo.non credo che siano arrivati i più resistenti, ma il più furbo, quella che si è legata al più furbo, quello che si è messo meno nelle condizioni di discutere: alla finale sono arrivate varie dinamiche di gioco. In futuro penso che il concorrente che dirà subito di essere lì per vincere vincerà.

E, successivamente, l’opinionista ha rivelato che dovrebbe essere proprio Nikita Pelizon, insieme ad un’altra Vippona, a vincere il reality. Queste sono state le sue parole: