GF Vip, sorge uno spiacevole inconveniente nella casa, gli inquilini: “É colpa di Soleil Sorge”

Grande preoccupazione per i concorrenti del GF Vip che in queste ultime ore hanno dovuto fare i conti con un grande problema. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia, infatti, hanno dovuto affrontare l’assenza di acqua. Dopo alcuno minuti di riflessione riguardo tale fatto, i concorrenti hanno individuato la responsabile di questo problema: Soleil Sorge.

Nella casa del GF Vip i problemi non mancano mai. Nelle scorse ore, infatti, i concorrenti sono stati costretti a fare i conti con una difficoltà che ha riguardato tutti gli inquilini della casa. Sembra infatti che i Vipponi siano rimasti a corto di acqua.

L’acqua non c’è. Vi do queste bella notizia.

Il primo ad accorgersi della mancanza di acqua è stato Samy Youssef il quale ha rivolto queste parole a Raffella Fico, Manila Nazzato, Carmen Russo e Jo Squillo. Le donne, infatti, proprio in quel preciso momento si stavano preoccupando di struccarsi.

Il problema della mancanza dell’acqua ha immediatamente preoccupato i Vipponi della casa del Grande Fratello Vip. Questi, infatti, si sono chiesti come risolvere il problema, data la grande importanza dell’acqua. Dopo alcuni minuti di riflessione alcuni dei concorrenti hanno visto in Soleil Sorge una possibile colpevole per questa grande difficoltà.

In particolar modo una delle sorelle Selassié, Jessica, si è scagliata duramente contro la modella e influencer. Queste sono state le sue parole:

Soleil è stata l’ultima a fare la doccia, mentre facevamo lo show, ricordi? Ha lavato pure i capelli.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Jo Squillo che ha affermato:

È giusto anche che lo faccia, però bisogna capire che bisogna stare meno sotto l’acqua. Bisognerebbe dirglielo però.

Successivamente, anche Raffaella Fico e Carmen Russo hanno espresso dei pareri contro Soleil Sorge. Non ci resta che attendere la diretta della puntata di questa sera per scoprire se il problema verrà trattato o meno da Alfonso Signorini.

