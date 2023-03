GF Vip, svelato il motivo per cui Alberto De Pisis non riceve mai sorprese

Nel corso delle ultime ore sta circolando una notizia che sta facendo il giro del web. Il gossip in questione riguarda Alberto De Pisis, uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, è stato rivelato il motivo per cui il Vippone non riceve mai sorprese. Scopriamo insieme cosa è stato dichiarato.

Lo staff di Alberto de Pisis nella giornata di ieri ha pubblicato un comunicato in cui è stato rivelato il motivo per cui il concorrente del reality non riceve mai sorprese. Ricordiamo che in cinque mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, Alberto De Pisis ha ricevuto una sola sorpresa, quella della sua mamma.

Un numero sicuramente inferiore rispetto a quelle ricevute dagli altri Vipponi. Per questo motivo sono stati molti coloro che in questi mesi hanno accusato il reality per la mancanza di attenzioni nei confronti del concorrente. Tuttavia, però, a chiarire questa vicenda è stato lo staff di Alberto che ha condiviso un comunicato in cui si chiarisce il motivo per cui il giovane non riceve sorprese a differenza dei suoi compagni di avventura.

Stando a quanto rivelato dallo staff, pare che i parenti di Alberto non abbiano voglia di essere coinvolti. Il motivo di questa decisione al momento non ci è dato saperlo. Queste sono state le parole con cui è stata condivisa la notizia in questione:

Sentiamo il dovere morale e professionale di dare risposte ai sostenitori di Alberto che da mesi si chiedono perché Alby non riceva soprese. La sua famiglia, fatta eccezione per la mamma, ha chiesto fin dall’inizio di non essere coinvolta. A noi le motivazioni non interessano perché le rispettiamo a prescindere.

E, continuando, lo staff del concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto: