GF Vip, Taylor Mega confessa: “Il marito di Giaele sta bello incaz**to”: ecco perché

Nel corso delle ultime ore il nome di Taylor Mega è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Ospite di Casa Chi, l’influencer di Udine ha rilasciato alcune dichiarazione riguardo il marito di Giaele De Donà. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Qualche giorno fa Taylor Mega è stata ospite di Casa Chi, il format a cui partecipano molti dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Proprio qui l’influencer di Udine ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo il giro del web. Nel dettaglio, Taylor ha rivelato che il marito della Vippona Giaele De Donà sia molto arrabbiato.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Se sto controllando il marito di Giaele? Io sono stata incaricata a controllarlo ancor prima che entrasse e gli voglio molto bene. Lo sento almeno una volta alla settimana e stavamo programmando le vacanze di Capodanno. Come mi sembra? A voi posso dirlo…

E, continuando, l’influencer ha rivelato:

lo vedo bello inca*zato: come dargli torto? Io capisco il rapporto libero, occhio non vede cuore non duole finché una cosa rimane fine a se stessa ma lì sei h24 davanti le telecamere. Lui non guarda molto perché non capisce bene l’italiano ma qualcosa gli arriva e guardando gli è rimasta un po’ di incazzatura.

Come prenderà Giaele De Donà questa notizia? Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Alfonso Signorini informerà la concorrente del Grande Fratello Vip riguardo lo stato d’animo del marito nei suoi confronti.

Taylor Mega e la rivelazione su Antonino Spinalbese

Nel corso dell’ospitata a Casa Chi, l’influencer di Udine ha poi rilasciato anche alcune dichiarazione di Antonino Spinalbese. Queste sono state le sue parole nei confronti del gieffino: