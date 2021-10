GF Vip: topi e scarafaggi nella casa? La decisione presa dagli autori

Sta succedendo di nuovo: topi e scarafaggi starebbero occupando la casa del GF Vip. Stando alle ultime notizie circolanti, pare infatti che a causa delle scarse condizioni igieniche dei concorrenti, la casa più spiata d’Italia sia stata presa d’assalto dagli animaletti. Per questo gli autori del Grande Fratello Vip hanno preso un’importante decisione.

Non è la prima volta che leggiamo notizie riguardo l’invasione di topi e scarafaggi nella casa del GF Vip. Anche in questa edizione, dunque, la storia si ripete. Pare che la casa di Cinecittà sia stata presa d’assalto da questi animali che hanno deciso di fare da inquilini ai concorrenti.

Dal momento che la situazione non è passata inosservata agli occhi dei fedeli telespettatori, gli autori del Grande Fratello Vip hanno preso un’importante decisione. Stando ai rumors in circolazione, infatti, pare che gli autori stiano maturando l’idea di mettere in atto una vera e propria disinfestazione.

GF Vip, la lamentela riguardo le condizioni igieniche dei concorrenti

Sembra che tra i concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, ci sia qualcuno che si è lamentato riguardo le scarse condizioni igieniche degli inquilini. Per questo motivo, dunque, molti si chiedono se gli autori prenderanno provvedimenti a riguardo.

Non solo riguardo le pulizie da fare nella casa, ma qualcuno si è lamentato anche sull’igiene personale dei concorrenti. C’è da dire che normalmente gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip si organizzano in turni per occuparsi delle pulizie della casa, incluso il lavaggio del piatti.

Nonostante i turni organizzati, pare che qualcuno sia venuto meno ai suoi doveri. Ciò, dunque, non ha potuto fare a meno di suscitare le lamentale riguardo chi, al contrario, è sempre ligio al dovere e alla pulizia. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire in che modo si evolverà tale vicenda.

