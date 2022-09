GF Vip, un concorrente decide di ritirarsi all’ultimo: di chi si tratta

Tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del GF Vip, in onda su Canale 5 da lunedì 19 settembre. Nonostante manchino pochi giorni all’inizio del reality, iniziano già ad esserci i primi colpi di scena. Nel corso delle ultime ore Biagio D’Anello ha regalato ai suoi followers un vero e proprio scoop riguardante il programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In queste ultime ore è giunta la notizia secondo cui un concorrente del GF Vip si sarebbe ritirato all’ultimo minuto. A rendere pubblico lo scoop è stato Biagio D’Anelli. L’ex gieffino ha infatti dichiarato che una concorrente avrebbe preso la decisione di ritirarsi dal reality dopo una notte di passione scoppiata con un calciatore della Serie A.

Questo è quanto dichiarato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip riguardo il gossip in questione:

Una concorrente del prossimo Grande Fratello Vip si è ritirata perché, avendo avuto una notte di passione con un calciatore di serie A (sposato), sarebbe stato il Grande Divorzio, non il Grande Fratello. L’amore dà, l’amore toglie.

Al momento non ci è dato sapere di chi si tratta ma gli amanti del gossip stanno lavorando sodo per scoprire chi è la concorrente coinvolta in questo pettegolezzo che sta facendo chiacchierare senza ombra di dubbio i principali giornali di cronaca rosa.

GF Vip: tutto pronto per l’inizio del reality

Sembra essere ormai tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 17 settembre. Al timone del programma ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Per quanto riguarda il cast, invece, non tutti i concorrenti sono stati svelati. Il conduttore ha confermato il grande ritorno di Pamela Prati, oltre che la presenza di Giovanni Ciacci e di Wilma Goich.