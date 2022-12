GF Vip, Veronica Satti confessa: “Ecco cosa c’è dietro il televoto”

Nel corso delle ultime ore Veronica Satti sta facendo molto parlare di sé e il suo nome sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In seguito alle polemiche nate per la consacrazione di Antonella Fiordelisi come preferita del pubblico, l’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto dire la sua. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

La consacrazione di Antonella Fiordelisi come preferita del pubblico ha creato non poche polemiche. Sono molti coloro che hanno accusato Alfonso Signorini e tutta la produzione del Grande Fratello Vip che i voti nel programma sono truccati. In merito a questa vicenda Veronica Satti ha deciso di dire la sua, rivelando ai suoi followers di voler svelare quello che lei definisce un vero e proprio arcano.

Queste sono state le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello a riguardo:

Vi voglio svelare un arcano, un mistero di Fatima, siete pronti a questo plot twist? Ai grandi fratelli non gli può fregare di meno se Antonella è dentro o fuori.

E, continuando, Veronica ha aggiunto:

Perché sì, fa dinamiche e magari porta un po’ più di ascolti. Ma chi paga sono le pubblicità tra un blocco e l’altro e gli sponsor come caffè Borbone.

L’ex gieffina ha cercato di smorzare le accuse mosse nei confronti di tutta la produzione del Grande Fratello Vip e del padrone di casa Alfonso Signorini.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha affermato di aver vissuto queste esperienza in prima persona. Sa bene, dunque, quali sono le dinamiche e come funzionano le cose all’interno di un importante reality, come appunto il Grande Fratello Vip.

La ragazza ha preso le difese di tutta la produzione affermando che:

onesti lavoratori, e grandi professionisti ai quali voglio bene vengano additati e accusati di cose che non sono veritiere.

Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire se il padrone di casa Alfonso Signorini si esporrà riguardo questa vicenda tanto chiacchierata.