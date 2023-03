GF Vip, Wilma Goich una furia contro Antonella Fiordelisi: ecco cosa ha dichiarato la cantante

In queste ore le dichiarazioni stanno facendo il giro del web alcune dichiarazioni che Wilma Goich ha rilasciato su Antonella Fiordelisi. In un’intervista al programma radiofonico Non Succederà Più, la cantante si è infatti lasciata andare ad alcune critiche rivolte all’ex schermitrice, e in particolar modo rivolte al suo rapporto con Edoardo Donnamaria.

Wilma Goich tuona contro Antonella Fiordelisi. Nel corso delle ultime ore il nome della cantante è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune dichiarazioni rilasciate sull’ex gieffina che non sono di certo passate inosservate.

Nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha criticato fortemente Antonella Fiordelisi, e in particolar modo la storia d’amore vissuta con Edoardo Donnamaria. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Sull’uscita di Antonella, che a me ha fatto piacere perché non la reggevo proprio, dietro ci sono state delle cose. Lei è una molto infantile, immatura. E’ stata molto viziata dai suoi genitori e come tutti i bambini viziati vuole tutto. Poi quando è uscita si è arrabbiata con i genitori.

E, continuando, la cantante ha poi aggiunto:

Che poi, la mamma ha incitato i fan dicendo di farla uscire perché lei era già meno votata di altri. Sapendo che non avrebbe vinto, ha detto “meglio farla uscire prima“. Non per tutelarla, l’ha tutelata sui voti, questo si. Già era inferiore come votazioni ad altri. La madre, avendo scoperto questo, prima ha provato a scrivere a Berlusconi…

Ma non è finita qui. Come già anticipato, Wilma Goich ha espresso il suo pensiero anche riguardo la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Queste sono state le parole della cantante:

Tutto è stato gestito dai genitori, tutto, anche gli aerei. Tra Edoardo e Antonella c’era un sentimento malato. C’era una gelosia da parte di tutti e due. Lui era geloso che lei si potesse avvicinare a qualche ragazzo, nel caso specifico Antonino, che lui odiava a morte perché pensava ci fosse stato qualcosa e invece era stato tutto costruito per farlo ingelosire. L’hanno detto platealmente.

E, concludendo, Wilma Goich ha poi aggiunto: