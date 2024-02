Ghali, conoscete sua mamma Amel? Di recente l’abbiamo vista in tv: ecco dove

Ghali, rapper e discografico milanese, da anni calca la scene della musica italiana. Nelle sue canzoni si racconta e affronta temi delicati e particolari. Il cantante solitamente è discreto per quello che riguarda la sua vita privata, anche se su i social è molto attivo. Ciò che di sicuro non ha mai nascosto è il suo amore per la mamma Amel che lo ha cresciuto ed allevato al meglio nonostante le difficoltà. In diverse occasioni le ha infatti dedicato brani o messaggi davvero dolci.

Amel la mamma di Ghali

Ghali nasce a Milano nel 1993 da Amel ed un uomo, anche lui di nazionalità tunisina. Quando il bambino ha solo due anni il padre, dopo aver commesso un reato, viene arrestato. Amel, porta tutte le settimane Ghali alle visite con il padre e tenta di crescerlo nel migliore dei modi. Gli anni passano ed Amel cresce da sola un giovane che dimostra un ottimo senso estetico.

Amel lavora tutto il giorno per garantire un bel futuro al figlio. Gli compra i migliori vestiti che si può permettere, per non farlo “sfigurare” con gli altri bambini. Ghali cresce e frequenta la scuola per grafici, ma come ammette anche il giovane non è mai il primo della classe. Ma probabilmente aveva solo bisogno di trovare la sua strada. Nel 2016 Amel vede finalmente il figlio realizzare il suo sogno. Dopo i difficili anni dell’adolescenza, dove Ghali finisce anche in un carcere minorile per un reato minore, la musica lo salva.

Infatti in quell’anno, pubblica il suo primo album, e da quel giorno, inizia la nuova vita per Ghali e sua mamma Amel. Il rapper inizia ad avere molto successo e decide di aiutare e viziare un po’ la donna che gli ha permesso di ottenere tutto ciò.

Le compra una bella casa e la aiuta con le spese. Nel 2023, per i suoi 60 anni, Ghali porta Amel in un viaggio a Taormina, in un hotel a 5 stelle, e le offre una romantica cena per due.

Durante il Festival di Sanremo la donna aveva un cartello con scritto:

“Sei il mio vincitore, amore della mamma t.v.b.”

Ghali dal canto suo non smette mai di ringraziare e rendere omaggio a questa donna forte, paziente ed amorevole che gli ha concesso di arrivare fino alle stelle. Infatti lo stesso Ghali scrive in uno dei suoi post: