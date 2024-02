Ghali e il suo “amico alieno”: scopriamo insieme chi si nasconde sotto la maschera

Il 6 febbraio, è ufficialmente iniziato il Festival di Sanremo, e nella serata di ieri, abbiamo assistito a un vero spettacolo. Canzoni, risate e messaggi molto importanti, lanciati sia dai cantanti, che dai diversi ospiti. Il festival di Sanremo, come ogni anno, ci regala gioie e sorprese, ed anche quest’anno non si fanno eccezioni. Non tutti hanno notato un dettaglio nella diretta di martedì sera, ossia una figura che ha seguito il cantante Ghali durante la sua esibizione, stiamo parlando del suo “amico alieno”. Ma chi sarà questo personaggio che segue il noto cantante? Scopriamolo insieme.

Ghali

Ghali, rapper italiano al suo primo Festival di Sanremo, ha presentato la canzone Casa mia. Il testo, fa riferimento ai bombardamenti ed alle guerre che vengono fatte in diverse zone del mondo. Ma, ciò che più incuriosisce della canzone, è la presenza di un alieno vicino a Ghali, non solo durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston, ma anche negli altri ambienti del festival. Infatti, sembra che questo suo “amico alieno” lo segua in ogni dove.

In molti si sono chiesti chi si nasconde sotto la maschera, ed è stato proprio Ghali a rivelare l’identità del suo misterioso amico. Si tratta di Rich Ciolino, un amico di Ghali che lo ha raggiunto in Italia per collaborare a questa canzone. Infatti, il testo della canzone, è strutturato proprio come un dialogo tra il cantante e questo extraterrestre. Ghali, parlando di questo suo amico ha detto:

“Rich Ciolino è atterrato in Italia a gennaio, con l’intento di scoprire il mondo partendo proprio dal Bel Paese.”

Alieno

Presentatosi in conferenza stampa con il suo inseparabile amico Ghali, parlando della sua canzone e del messaggio che manda ha detto:

” È banale come discorso ma veramente siamo zombie con il telefono in mano sempre di più la nostra soglia di attenzione si è abbassata, il nostro modo di rilasciare endorfine è cambiato e siamo sempre li a scrollare. Per quanto a volte vediamo delle immagini crude e forti sta diventando sempre di più una normalità e questo è quello che mi preoccupa. Bisogna invece, quando si può, sfruttare i mezzi che si hanno per risvegliare, per aprire gli occhi delle persone”

Ghali e il suo amico alieno

Al momento, il vero volto di Rich non è stato ancora scoperto, ma chissà se, prima della fine del Festival di Sanremo, si presenterà ufficialmente a tutto il pubblico italiano.