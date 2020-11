L’ultimo ad entrare in ordine cronologico nella Casa del GF è stato Giacomo Urtis, in qualità di ospite. Il chirurgo dei Vip ha, infatti, ricevuto il mandato di far emergere di tanto in tanto un gossip, vero o presunto, relativo agli altri concorrenti del reality show di Canale 5. Ma è meglio che pensi innanzitutto a quelli che lo riguardano.

Deianira Marzano svela un segreto su Giacomo Urtis

A esprimersi è un peperino, un personaggio amato e odiato sui social network: Deianira Marzano, affermata blogger e opinionista nei salottini di Barbara d’Urso. La donna ha confessato un segreto vero e proprio in merito allo stato sentimentale del dottore.

Lo spiffero a Rosalinda Cannavò

Nel corso delle ultime ore Giacomo Urtis si è trovato a spifferare a Rosalinda Cannavò, l’ennesima “vittima” dei suoi rumors pericolosi, di essere stato in passato lungamente fidanzato con una donna, mentre portava avanti, nel frattempo, una frequentazione pure con un uomo.

Del resto, non ha mai negato di essere bisessuale, tuttavia, a detta di Deianira Marzano, dietro tale confessione si celerebbe ben altro. Che cosa? Tenetevi forte, perché è davvero una bomba, anzi una super bomba!

Un matrimonio durato 3 anni

Secondo quanto dichiarato da Deianira nelle sue Instagram Stories, Giacomo Urtis sarebbe stato perfino sposato con la donna in questione per ben 3 anni. L’influencer e il chirurgo dei vip sono amici, per tale ragione è altamente probabile che a confidarle ciò sia stato Urtis in persona.

Giacomo Urtis: c’è la prova

La donna, che si chiamerebbe Rudy, non apparterrebbe al mondo dello spettacolo. Per corroborare lo scoop lanciato, Deianira ha pure parlato di un certificato di convivenza. Ormai il prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip dista solo una manciata di ore. Alfonso Signorini, insieme all’intera produzione, indagheranno a fondo sulla questione? Ancora poche ore e sapremo se il doc se la sentirà di aprirsi.