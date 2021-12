Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Giacomo Urtis che ha lasciato il mondo del web senza parole. A distanza da poche settimane dal suo debutto al Grande Fratello Vip, il celebre chirurgo ha fatto alcune confessioni shock. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Sono passate solo alcune settime da quando Giacomo Urtis ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip e già è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune confessioni shock rilasciate all’interno della casa più spiata d’Italia. Ecco tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Giacomo Urtis è uno dei concorrenti più amati e stimati dai telespettatori italiani all’interno della casa più spiata d’Italia. Il noto medico chirurgo aveva già partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip. Adesso, è rientrato di nuovo nel programma condotto da Alfonso Signorini e già sta facendo sollevare numerose chiacchiere.

Nelle scorse ore il medico chirurgo si è confidato con i suoi compagni in merito alla sua vita sentimentale ed è proprio in questo momento che le sue rivelazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta. Lui stesso ha spiegato di essere stato con molti uomini: importanti imprenditori e celebri attori ma anche qualche calciatore.

Non è tutto. Attualmente il gieffino è impegnato in una relazione con un altro uomo. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che quest’ultimo sia già fidanzato. Queste sono state le parole del chirurgo:

Mentre uno è sparito sono tornato amante di quell’altro. […] In realtà lui è fidanzato e io sono l’amante. […] Odio fare l’amante, perché si creano quelle situazioni assurde.

Tuttavia le rivelazioni di Giacomo De Urtis al Grande Fratello Vip hanno sollevato numerose chiacchiere sul web. In particolare, su Twitter in cui alcuni utenti hanno deciso di lasciare qualche commento in merito all’accaduto. Questo è il tweet di un utente: