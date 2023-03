Giacomo Urtis parla del rapporto con Fabrizio Corona: “Ero ricambiato”

In occasione di un’intervista rilasciata Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, Giacomo Urtis ha parlato in merito al suo rapporto speciale con Fabrizio Corona. Nel dettaglio, il celebre chirurgo ha spiegato di essere stato ricambiato dall’ex re dei paparazzi. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Tra gli ospiti della terza puntata di Belve ci sarà anche Giacomo Urtis. Il famoso chirurgo estetico ha deciso di aprire il suo cuore a Francesca Fagnani rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla sua vita privata e sentimentale.

Come già anticipato al Grande Fratello Vip, l’uomo è legato da un rapporto speciale con Fabrizio Corona con il quale sostiene di avere avuto un flirt. Infatti, lui stesso ha spiegato che si è trattato di un amore ricambiato da parte dell’ex re dei paparazzi:

Un giorno in aeroporto ad Alghero ho visto un virile braccio tatuato ed era quello di Fabrizio Corona. Se ero innamorato? Sicuramente ero invaghito. Se è stato un amore ricambiato? Ti dirò di sì. Amicizia o amore? Un ibrido direi. Se ero in competizione con Nina Moric e Belen? Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Se c’è stato qualcosa di reale e fisico? Può essere che c’era dell’intimità, cose insomma… nostra.

Giacomo Urtis: le dichiarazioni su Fabrizio Corona al GFVip

Tuttavia, non è la prima volta che Giacomo Urtis si lascia andare a confessioni simili. Infatti, nel corso della sua esperienza al programma condotto da Alfonso Signorini, il vip aveva approfondito questo argomento:

Io non sono sempre stato gay. Ho avuto anche delle donne in passato, con una ci siamo sposati. Sarà che vengo da una famiglia in cui non si poteva parlare nemmeno di omosessualità. Poi un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono em…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui.

All’epoca, senza citare il nome di Fabrizio Corona, il chirurgo estetico aveva colto l’occasione per far luce sul loro travagliato rapporto: