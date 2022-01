Il mondo del cinema e della moda della Corea del Sud hanno da poco appreso la notizia dell’improvvisa ed inaspettata di Kim-Mi Soo. L’attrice e modella, che aveva solo 29 anni, è deceduta lo scorso 5 gennaio in circostanze misteriose. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. La sua famiglia e l’agenzia che la rappresentava chiedono il massimo rispetto in questo momento di tremendo dolore.

Un mistero, quello legato alla morte, tragica ed inaspettata, di Kim-Mi Soo. L’attrice, con una discreta carriera anche da modella, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento la mattina dello scorso 5 gennaio.

A dare l’annuncio della tragica scomparsa ci ha pensato la Landscape Entertainment, che in una nota ufficiale pubblicata su internet, ha anche chiesto al mondo media di rispettare al massimo la famiglia e le persone care di Soo in questo momento particolarmente difficile. Nella nota, si legge:

Ci vediamo costretti a condividere una notizia molto triste e che ci spezza il cuore. L’attrice Kim Mi-soo ci ha lasciato improvvisamente mercoledì 5 gennaio.

Le persone vicine a Kim, hanno il cuore spezzato per questa improvvisa quanto dolorosa notizia. Chiediamo di astenervi dal diffondere notizie e indiscrezioni false, in modo che la famiglia, scioccata e addolorata, possa commemorare l’attrice. I funerali si terranno in forma privata, in accordo con la volontà della famiglia. Speriamo nelle vostre preghiere per Kim, in modo che possa riposare in pace, ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze.

La carriera di Kim-Mi Soo

Nonostante avesse soltanto 29 anni (era nata nel 1992 e quest’anno ne avrebbe compiuti 30, ndr), Kim-Mi Soo aveva già raggiunto un grandissimo successo non solo in patria, ma anche in tutto il resto del mondo.

I suoi due lavori più importanti e apprezzati sono senza dubbio Snowdrop ed Hellbound.

Nella serie drama Snowdrop, prodotta e distribuita da Disney+, lei interpretava il personaggio di Yeo Jung Min, una studentessa attivista amica della protagonista Eun Young Ro. Le riprese erano terminate da poco e i fan continueranno a vedere il suo personaggio sul piccolo schermo.

Disponibile invece su Netflix Hellbound. Quest’ultima è un melodramma romantico ambientato nella Corea del Sud sul finire degli anni Ottanta, quando prese piede il movimento per la democrazia . Nel Paese la serie ha scatenato molte polemiche a causa della rappresentazione dei nordcoreani.