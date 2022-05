Ospite al programma “Ti sento”, il grandissimo attore Giancarlo Giannini, ha avuto modo di raccontare, al presentatore Pierluigi Diaco e a tutti i telespettatori, alcuni dei momenti più difficili della sua vita. Uno su tutti, la morte del figlio Lorenzo, avvenuta nel 1987 quando il ragazzo aveva solo 20 anni.

Per raccontare e rendere onore alla carriera di Giancarlo Giannini non basterebbero delle ore. Si tratta senza dubbio di uno degli attori più bravi e importanti che il panorama cinematografico italiano ha o abbia mai avuto.

Ciò di cui, invece, si conosce meno, è la sua vita privata. Ospite nella puntata di lunedì sera di Ti Sento, il programma che va in onda in seconda serata sulle reti Rai e che è condotto da Pierluigi Diaco, l’attore di La Spezia ha avuto modo di aprire i suoi cassetti dei ricordi, tirandone fuori qualcuno anche molto doloroso.

Ha parlato della guerra, ad esempio. Ha spiegato che quando ci fu la seconda guerra mondiale e i bombardamenti arrivarono anche in Italia, lui era presente.

Discorso che si è inevitabilmente collegato alla guerra attualmente in atto tra Russia e Ucraina.

Le guerre, se uno vuole la pace, non si fanno con le armi. Da un po’ di tempo li guardo di meno, preferisco non vederli, perché so cosa vuol dire e perché la guerra è una delle cose più stronze che si possa fare.