Giancarlo Magalli sarà il prossimo opinionista del GF Vip? L’indiscrezione

In occasione di un’intervista, Giancarlo Magalli ha raccontato di essere finalmente finalmente guarito dal linfoma. In un secondo momento, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni inedite in merito alla sua vita professionale. Nel dettaglio, sembra che al celebre conduttore sarebbe stato offerto il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Giancarlo Magalli potrebbe essere il nuovo opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. A diffondere tale scoop ci ha pensato lui stesso in occasione di un’intervista.

Nel dettaglio, lo stesso conduttore ha svelato che il ruolo nel programma condotto da Alfonso Signorini gli sarebbe stato proposto a seguito della partecipazione di Adriana Volpe all’interno del reality show. Tuttavia, per via della sua malattia, qualcuno ha pensato di stravolgere i piani, ovvero di offrire il posto a Orietta Berti.

Alla luce di questo, adesso numerosi telespettatori si chiedono se Giancarlo Magalli accetterà l’offerta e quindi parteciperà o meno in qualità di opinionista alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

In ogni modo, a soddisfare i più curiosi ci ha pensato lui stesso affermando che non ho alcuna intenzione di approdare al reality show condotto da Alfonso Signorini. Queste sono state le sue parole:

Mi hanno proposto di partecipare al GF Vip, ho rifiutato anche grosse somme di denaro. Non riuscirei a vederli lì come concorrente. Era quasi fatta lo scorso anno come opinionista, visto che non ci sarebbe stata Adriana Volpe. È finita che non mi avete visto: al mio posto hanno preso Orietta Berti. Chissà per la prossima edizione come andrà. Se Signorini mi chiamasse, gli risponderei sicuramente di sì.