Gianluca Benincasa racconta l’incontro con la Fiordelisi: “È scappata”

Nel corso delle ultime ore, Gianluca Benincasa si è lasciato andare ad un inedito racconto sul suo profilo social. Nel dettaglio, l’imprenditore campano ha svelato di aver incontrato la sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi, in un locale a Milano. Inevitabile è stata la reazione dell’ex gieffina. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Gianluca Benincasa non smette mai di stupire tutte le persone che lo seguono sui social. Dopo le numerose liti scoppiate con la famiglia della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, l’imprenditore campano è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta, a renderlo protagonista di un gossip è stato un post pubblicato da lui stesso sul suo profilo Twitter.

Nel dettaglio, Gianluca ha raccontato a tutti i suoi fan di aver incontrato Antonella Fiordelisi in un locale a Milano. Stando al suo inedito racconto, i due si sono rivisti dopo circa sei mesi. In ogni modo sembra che la fidanzata di Edoardo Donnamaria non abbia avuto una bella reazione. Queste sono state le sue parole:

Entrai in un locale qualche giorno fa a Milano (22.45), ero lì per salutare una ragazza(Giulia)… eh niente ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata in 2 minuti solo con la mia presenza.

Attualmente, la diretta interessata non ha rilasciato alcun commento in merito alla questione.

Il rapporto tormentato di Gianluca Benincasa e Antonella Fiordelisi

Antonella è entrata da single nella settima edizione del grande Grande Fratello Vip. Tuttavia, Gianluca Benincasa ha presentato una versione dei fatti diversa da quella della sua ex fidanzata. Infatti, stando alle sue dichiarazioni, l’imprenditore campano avrebbe retto il gioco alla sua ex per permetterle di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nonostante adesso Antonella Fiordelisi sia fidanzata con Edoardo Donnamaria, per Gianluca la storia ancora non è conclusa. Infatti, le sue intenzioni sono quelle di raccontare presto tutta la verità sul loro rapporto.