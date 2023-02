Gianluca Benincasa sarà un nuovo concorrete del GF Vip: le proteste di papà Fiordelisi

Il Grande Fratello Vip non smette mai di regalare grandi colpi di scena. La produzione del programma condotto da Alfonso Signorini ha deciso di ampliare il cast dei concorrenti e come prossimo gieffino ha scelto Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Alla luce di questo, papà Fiordelisi non ha potuto fare a meno criticare tale decisione.

Adesso è ufficiale: Gianluca Benincasa sarà un nuovo concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi si trova già in quarantena e farà il suo ingresso nel programma condotto da Alfonso Signorini il giorno 6 febbraio 2023. Dunque, all’interno della casa più spiata d’Italia, la schermitrice avrà l’opportunità di confrontarsi faccia a faccia con il suo ex fidanzato con il quale la rottura non è stata mai chiarita in modo definitivo.

Tuttavia, la notizia bomba non è passata in osservato al padre della gieffina, Stefano Fiordelisi il quale ha sollevato numerose polemiche. Qualche ora fa, l’uomo aveva pubblicato una Instagram Stories relativa al presunto ingresso di Benincasa al Grande Fratello Vip dichiarando:

Spero che la notizia non sia vera.

Non è tutto. Stando ad alcune indiscrezioni, il diretto interessato avrebbe avanzato più richieste alla produzione del Grande Fratello Vip con il fine di evitare che Gianluca varcasse la porta rossa. Tuttavia, inutili sono stati i suoi tentativi per scongiurare l’ingresso del futuro gieffino al programma condotto da Alfonso Signorini.

Gianluca Benincasa: la storia d’amore con Antonella Fiordelisi

Dopo alcuni anni di amicizia, Gianluca Benincasa e Antonella Fiordelisi si sono fidanzati. La coppia aveva deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione poche settimane prima dell’ingresso della schermitrice al Grande Fratello Vip. Tuttavia, le versioni di entrambi in merito alla loro separazione non coincidono. L’ingresso del mental coach al GFVip sarà l’occasione buona per chiarire? Non ci resta che scoprirlo!