Gianluca Ginoble risultato positivo al Coronavirus: le sue condizioni

Gianluca Ginoble, il noto cantante del Il Volo è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo lui stesso in un post su Instagram in cui ha postato una foto insieme a suo fratello, in cui afferma di essere risultato positivo e di essere in isolamento per evitare la diffusione del contagio.

Ecco con quali parole il cantante ha annunciato la notizia:

Io e mio fratello siamo risultati positivi al COVID-19 – Attualmente siamo a casa isolati dal resto della famiglia e stiamo bene. Nonostante le attenzioni e le precauzioni sempre adottate, questo virus non ci ha risparmiato.

Oltre alla saggia decisione di restare in isolamento per il bene della famiglia, Gianluca Ginoble rivolge un invito a tutti a prestare la massima attenzione:

Perciò raccomando caldamente a tutti di prestare sempre la massima attenzione, di indossare la mascherina, di rispettare le norme e le distanze. Solo attraverso la collaborazione ce la faremo a superare questo periodo buio della nostra storia”.

Sembra quindi che, nonostante le attente precauzioni il giovane non sia riuscito a sfuggire al virus. Tuttavia, Gianluca Ginoble non è l’unico artista a non essere riuscito ad evitare il contagio del Covid-19. Infatti, altri artisti appartenenti al mondo della musica come Nina Zilli e Iva Zanicchi sono anch’esse risultate positive al virus.

Gianluca Ginoble è uno dei componenti del gruppo musicale italiano Il Volo, insieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto. Vincitori del Festival di Sanremo nel 2015, il trio è riuscito ad affermarsi nel panorama della musica italiana e anche oltre oceano, espandendo la propria popolarità.

Non ci resta che augurare al noto cantante auguri di pronta guarigione e un in bocca al lupo per Il Volo Tribute to Ennio Morricone, un evento in memoria del grande maestro che si terrà il 5 giugno 2021 in piazza Pio XX a Roma.