Gianluca Vacchi, avete mai visto la sua casa? L’eremita, è questo il nome della villa lussuosa, incredibile quante stanze occupa il suo guardaroba

Gianluca Vacchi noto imprenditore italiano da pochi mesi è diventato papà di una splendida bambina. Il 52enne, aveva dato l’annuncio insieme alla sua compagna, proprio sui social. Poche settimane fa il lieto evento. Gianluca e la sua compagna, cresceranno la piccola in una casa davvero di lusso, circondata da tanto verde, sulle colline bolognesi. L’annuncio della gravidanza è arrivato proprio nel giorno della Festa della mamma, lo scorso anno. Proprio in seguito a questo annuncio, ma soprattutto da quando è nata la piccolina, Gianluca ha mostrato un pò di più la sua casa, una vera e propria villa lontana dal centro cittadino. Conoscendo Gianluca Vacchi vi è facile capire che la sua abitazione non può non essere una villa dotata di ogni confort e di elementi di gran lusso. E voi, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Gianluca Vacchi

La casa di Gianluca Vacchi è stata soprannominata L’Eremita, molto probabilmente per il fatto di essere tanto distante dal centro cittadino. Dalla villa è possibile vedere tutti i colli circostanti, così come lo stesso Gianluca ha mostrato in più di un’occasione sul suo profilo Instagram.

La casa è interamente circondata da boschi e da ettari di terreno, oltre che da una piscina bellissima. Al suo interno, la villa sembra essere ricca di oggetti preziosi e di opere d’arte. Gli spazi sono tutti enormi, ogni cosa è davvero molto grande, compreso portacenere e piatti. La cosa che maggiormente colpisce è il fatto che ogni cosa è siglata con le iniziali del proprietario ovvero GV.

Nei vari ambienti c’è sempre un colore che predomina ed è il rosso. Nella camera da letto, sono presenti diverse stampe preziose, tutte ben collocate sulla parete, coperta interamente da pelliccia. Il guardaroba è tutto ben posizionato all’interno di ben 13 stanze ed ha una scarpiera dove sono adagiate ben 200 paia di scarpe.

All’interno della villa si trova una palestra privata ed anche una piscina interna .In questa splendida villa, Gianluca Vacchi vive con la sua fidanzata Sharon Fonseca e la piccola Blu Jerusalema. L’imprenditore ovviamente ha anche altre case, come quella a Miami, un’altra splendida villa che pare abbia un valore di circa un milione di euro.

