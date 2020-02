Gianna Nannini, chi è la compagna Carla? Chi è Carla, la compagna di Gianna Nannini? Scopriamo insieme da quanto tempo stanno insieme e come si sono conosciute

Gianna Nannini, la famosissima rocker toscana, originaria di Siena, non ama parlare molto della sua vita privata. Si sa poco della figlia, Penelope, nata nel novembre del 2010 quando la cantante aveva 54 anni. Si sa ancora meno della compagna Carla, con cui si è unita con rito civile in Inghilterra per dare all’unica figlia una famiglia.

Chi è la compagna di Gianna Nannini? Si chiama Carla. La cantante di Siena, che si definisce pansessuale (orientamento sessuale che indica semplicemente l’attrazione di una persona verso un altro individuo, senza che sia importante di che genere è), è fidanzata con lei da moltissimo tempo. Anche se di lei si è sempre parlato poco.

Gianna Nannini non ha mai creduto al matrimonio. Ha sempre convissuto con la sua Carla, lontano dai riflettori. Ma da quando il 26 novembre 2010 è nata la sua Penelope (dopo tre aborti e a un’età non più proprio giovanissima), la rocker di Siena ha deciso di unirsi con rito civile in Inghilterra con la sua amata.

Così da assicurarle un futuro nel caso le fosse successo qualcosa. Anche per questo motivo ha deciso di trasferirsi a Londra, dove i diritti alle famiglie arcobaleno sono sempre garantiti. Come dovrebbe essere anche in Italia.

La coppia sta insieme da 40 anni. E da moltissimo tempo vivono a Londra, nel quartiere di Kensington. La cantante toscana si fida ciecamente della compagna, che in questi anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento. A tal punto da proteggerla da ogni gossip, da ogni tentativo di intromissione nella loro vita privata. Ha sempre e solo raccontato che lei è il suo nucleo famigliare, ma non si sa quanti anni abbia, cosa faccia di professione, come e quando esattamente si siano conosciute.

Il suo grande amore rimane per tutti un mistero. Ed è giusto che sia così. Perché del resto stiamo parlando di una rocker che dimostra di avere un piglio da vera dura, ma anche un cuore tenero. Che farebbe di tutto per preservare la propria bellissima famiglia.