Gianni Morandi, ancora problemi alla mano: “Non la muovo”

Un percorso ancora lungo e doloroso per Gianni Morandi, i problemi alla mano destra rimasta gravemente ferita dopo un incendio nella sua abitazione continuano ad essere prorompenti. A raccontare tutto quanto è il diretto interessato sui suoi canali social.

Gianni Morandi ha lasciato l’ospedale ormai qualche settimana fa, il cantate era ricoverato a seguito delle gravi ustioni riportati durante un incidente domestico. Stava dando fuoco alle sterpaglie di casa sua quando ha perso il controllo.

Dopo i primi giorni di apprensione, le sue condizioni sono apparse subito in miglioramento. Tuttavia, nulla è stato facile. Come lui stesso ha raccontato anche le medicazioni richiedevano una sedazione, Gianni Morandi ha passato anche il giorno di Pasqua in ospedale.

Ora è tornato a casa dove sua moglie Anna Dan lo assiste e lo aiuta nel quotidiano. Ora, ha anche iniziato la riabilitazione, soprattutto per la mano destra anche attualmente non riesce a muovere. Il tutto è documentato sui social, in cui scrive:

Ho iniziato la riabilitazione per recuperare l’uso della mano destra. Nicoletta si muove con molta professionalità e sicurezza ma continua a ripetermi che dovrò impegnarmi anche da solo, con esercizi quotidiani a casa.

La mano, per ora, è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione, è ancora molto lungo…Diamoci da fare! P.S. Le altre parti ustionate sono guarite quasi completamente: mano sinistra, ginocchia, gomiti, glutei, orecchio sinistro, centro schiena.

Quel che è certo è che con il carattere forte e solare che ha il cantante è sicuramente più facile affrontare la riabilitazione. Il supporto dai personaggi dello spettacolo non è mancato, anche Nek si è fatto sentire.

Filippo Neviani ha avuto anch’esso un incidente domestico qualche mese fa, si è gravemente ferito con una motosega e ha rischiato di perdere l’uso della mano. Nek si è sottoposto ad un’operazione chirurgica lunga 11 ore.