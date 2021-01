Gianni Morandi, avete mai visto la sua casa? Gli interni sono semplici e rustici, ma il punto più forte della casa è l’orto dell’artista

Gianni Morandi vive in una villa bellissima a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna insieme alla moglie Anna.

Gianni Morandi, uno dei più grandi artisti del nostro paese che non ha di certo bisogno di alcuna presentazione. Forse non tutti sanno che l’artista è un grande amante della natura. Proprio per questo motivo, in questi ultimi anni ha acquistato una casa davvero meravigliosa in campagna. Esattamente il cantante ha acquistato questo immobile nel 2000 e dal quel momento ci vive insieme alla moglie Anna. Il cantante vive a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna ed è immersa nella natura. La casa di Gianni si trova all’interno del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadesca. Per chi non conoscesse questa zona, è ricca di bellezze naturali ma soprattutto è un’oasi di pace e tranquillità. E voi, avete mai visto la casa di Gianni Morandi?

Le foto della casa di Gianni Morandi

Il cantante e la moglie Anna ormai tanti anni fa si sono innamorati del casale, lo hanno acquistato e poi ristrutturato. Nel corso degli anni lo hanno arredato seguendo quello che è il loro gusto personale. Gli interni sono tutti in stile rustico, i colori scelti sono chiari e l’aspetto in generale è molto semplice ed accogliente.

La cucina si presenta molto grande e spaziosa, proprio perchè Gianni ama cucinare e per questo ha deciso di dedicare maggior spazio all’ambiente prediletto. Ciò che cattura più l’attenzione è un grossa isola centrale realizzata in acciaio che contrasta con un grande tavolo realizzato in stile rustico, ovvero in legno.

Passiamo al salone, dove il pavimento è di colore chiaro che fa da contrasto a dei divani molto scuri. In questa stanza non mancano i libri ed ovviamente molti Cd di musica.

All’esterno c’è molto spazio verde e non può di certo mancare un orto, tra l’altro molto famoso perchè proprio da li Gianni fa delle dirette Instagram. Sempre più spesso il cantante pubblica delle Instagram Stories all’interno della casa, in compagnia della moglie Anna Dan.

Leggi anche: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, avete mai visto la loro casa? Stile moderno, tanti fiori e ampi spazi, non riuscirete a credere cosa collezionano nel salotto