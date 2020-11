Su Instagram Gianni Morandi ha pubblicato una clip dove il nipote Giovanni imitava la voce e le movenze del nonno, divertito dal siparietto. Oltre alla innegabile somiglianza fisica, la musica è diventato un trait d’union tra i due. Difatti, Giovanni è un rapper, come suo zio Pietro, in arte Tredici Pietro. Tuttavia, oltre a essere il nipote dell’eterno ragazzo, è pure figlio di Biagio Antonacci, nato dal legame del cantante con Marianna Morandi, la figlia di Gianni.

Gianni Morandi: effetto doppio

A primo impatto, sembra quasi che il filmato, condiviso in rete qualche ora fa, sul noto social fotografico, da parte di Gianni Morandi, lo ritragga in due versioni: sulla sinistra quell’attuale, e sulla destra la sua controparte giovane.

La collaborazione per Sabato seria

La notevole somiglianza fuga ogni dubbio, infatti nel video è ritratto con Giovanni, il nipote. Nel video, il ragazzo emula la voce e le movenze del nonno, che simpaticamente lo redarguisce, prima del confronto del segno distintivo: le mani.

Come abbiamo già detto, Giovanni e Gianni Morandi hanno in comune il profondo amore per la musica. Alla pari dello zio Pietro, lo stesso Giovanni è un rapper, che ha collaborato da poco nell’ultimo brano pubblicato da GionnyScandal, intitolato Sabato seria.

Due maestri da cui trarre ispirazione

La musica scorre nelle vene di Giovanni e questo è evidente. Anche perché non solo raccoglie l’eredità di Gianni, ma è figlio di Biagio Antonacci, con il quale Marianna Morandi ha avuto pure un altro figlio, Paolo. Due eccellenti maestri da cui trarre ispirazione, cercando, al contempo, di trovare la propria strada.

Gianni Morandi: buon sangue non mente

Il debutto sulla scena artistica di Antonacci Jr. è avvenuto in giovanissima età con il pezzo Se mi scegli. Nel 2020 ha inciso Dose e, in featuring con GionnyScandal, Sabato seria. Insieme al fratello Paolo, Giovanni ha già avuto l’onore e il privilegio di contribuire alla stesura di canzoni per Eros Ramazzotti, Nek e Irama.