Gianni Sperti mostra il suo nuovo amore: “Quello puro e incondizionato”

Nel corso degli ultimi giorni, Gianni Sperti è finito al centro della cronaca rosa dopo aver dichiarato di essere ufficialmente innamorato. Alla luce di questo, i numerosi fan si sono chiesti chi sarebbe l’identità della persona misteriosa di cui l’opinionista si è invaghito. Tuttavia, a soddisfare i più curiosi ci ha pensato lui stesso. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcun ombra di dubbio, Gianni Sperti è uno dei volti televisivi più amati e popolari nel mondo dello spettacolo. Di recente, il celebre opinionista è finito al centro della cronaca rosa e, questa volta, a renderlo protagonista di un gossip è stata una dichiarazione fatta da lui stesso sul suo profilo Instagram.

Nel dettaglio, il collega di Tina Cipollari ha pubblicato una storia sul suo account social in cui ha dichiarato di essere ufficialmente innamorato. Queste sono state le parole scritte su uno sfondo nero e che hanno suscitato lo stupore di tutti i suoi fan:

Prima che lo leggiate sui vari blog e giornali online preferisco anticiparvelo direttamente qui sono ufficialmente innamorato.

In ogni modo, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, non si è spinto oltre. Pertanto, non ha svelato il nome della persona di cui lui stesso si sarebbe innamorato. Alla luce di questo, i fan più curiosi hanno fatto qualche ipotesi ma di recente lui stesso si è reso protagonista di un vero e proprio colpo di scena.

Nelle ultime ore, l’opinionista ha svelato l’identità del suo nuovo amore. In realtà la sua nuova fiamma non sarebbe altro che la sua nuova cagnolina la quale si chiama Mia: