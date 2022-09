Gianni Sperti rivolge l’ultimo saluto a Manuel Vallicella: le sue parole

La notizia della scomparsa prematura di Manuel Vallicella ha fatto sprofondare tutti noi della tristezza più totale. Ricordiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne si è tolto la vita a soli 35 anni. Nel corso delle ultime ore sono stati molti coloro che hanno rivolto sui social l’ultimo saluto al giovane Manuel. Tra questi anche Gianni Sperti ha scritto per lui delle dolci parole.

Gianni Sperti, così come altri volti di Uomini e Donne, ha voluto rivolgere sulla sua pagina Instagram l’ultimo saluto a Manuel Vallicella, l’ex tronista che si è tolto la vita a soli 35 anni. Oltre ad esprimere tutto il suo dolore per questa immensa tragedia, Gianni Sperti si è chiesto se la prematura scomparsa si Manuel si sarebbe potuta in qualche modo evitare.

Queste, a riguardo, sono state le parole dell’opinionista di Uomini e Donne:

Tutti ti notavano per l’aspetto fisico ma poi si ricordavano di te per la tua timidezza e bontà d’animo. La domanda che mi affligge è: ‘Chissà se, parlando con te un po’ di più, avrei potuto fare qualcosa per evitare questo traffico finale.’ Ti voglio bene.

Oltre a Gianni Sperti, anche Raffaella Mennoia e Ludovica Valli hanno deciso di scrivere sulle loro pagine social delle parole per rivolgere l’ultimo saluto all’ex tronista. In particolar modo non è passato inosservato il messaggio di Ludovica Valli che ha voluto esprimere il proprio dolore per la scomparsa prematura di Manuel con queste parole:

Sono senza parole, davvero, sono sconvolta. Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel. Fai buon viaggio.





Inutile dire che la notizia della morte di Manuel Vallicella ha sconvolto tutti noi. Purtroppo nel 2019 Manuel ha avuto a che fare con un grande dolore: la scomparsa di sua mamma a causa di un brutto male che ha comunque combattuto con grande forza e coraggio.