Ludovica Valli ricorda Manuel Vallicella sui social: “Rimarrai per sempre nel mio cuore”

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Manuel Vallicella che ha sconvolto il mondo della televisione. L’ex tronista di Uomini e Donne si è tolto la vita all’età di 35 anni. Alla luce di questo, Ludovica Valli lo ha voluto ricordare sui social con un commovente addio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Manuel Vallicella è stato un ex concorrente di Uomini e Donne. La sua improvvisa morte ha sconvolto tutti. Il ragazzo si è suicidat o all’età di 35 anni. A darne l’annuncio è stato il suo migliore amico Enrico Ciriaci attraverso i social. Alla luce di questo, numerose sono state le persone che gli hanno voluto rivolgere un ultimo saluto, tra cui Ludovica Valli.

La Valli ha voluto ricordare Manuel pubblicando alcune foto sulle sue Instagram Stories che li ritraggono insieme durante il loro percorso a Uomini e Donne. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Rimarrai per sempre nel mio cuore. Ti mando e continuerò a mandarti lassù sempre i nostri abbracci […] Sono senza parole davvero, sono sconvolta…Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fai buon viaggio.

Oltre all’ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio anche da parte di altri personaggi televisivi. Tra questi ultimi troviamo, Andrea Damante, Giulia De Lellis, Claudio Sona e Valentina Vignali la quale ha scritto:

Troppo bello, troppo sensibile, troppo fragile. Non lo so dove sei, ma sicuramente ora stai con la tua mamma. Riposa in pace Manu, anima bella.