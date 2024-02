Si sono esibiti insieme sul palco dell’Ariston e dopo quanto accaduto sul caso Geolier, Gigi D’Alessio ha deciso di rompere il silenzio. È stato testimone di un accoglienza spiacevole da parte del pubblico presente al teatro, nei confronti del cantante napoletano.

Al termine della semifinale di Sanremo 2024, Geolier si è guadagnato il primo posto in classifica, superando Angelina Mango. Ma non appena Amadeus ha pronunciato il suo nome, il pubblico all’interno dell’Ariston ha iniziato a fischiare e gridare. Un gesto che ha ferito il cantante in gara, lui stesso l’ha definita l’esibizione più brutta di tutta la sua vita. Gigi D’Alessio, che si è esibito con lui e altri due famosi artisti (Guè e Luchè) per la serata delle cover, ha deciso di commentare quanto accaduto.

Al ragazzo è toccato lo stesso destino che per il passato ha riguardato Nino D’Angelo e me. Geolier ha vinto la serata delle cover perché la sala stampa quella sera ha votato onestamente, senza una strategia, non immaginando il grande successo del televoto. La maggior parte dei giornalisti ha poi cambiato idea, dando la preferenza nella serata finale ad Angelina Mango. La cosa naturalmente ha avuto il suo peso e così Angelina ha vinto.

Gigi D’Alessio è convinto che la sala stampa abbia cambiato idea proprio dopo la reazione del pubblico, sia all’interno dell’Ariston sia sui social al termine della trasmissione. È convinto che abbiano pensato che far vincere Geolier, avrebbe scatenato l’inferno.

Il televoto parla chiaro, il 60 % a Geolier e il 16% ad Angelina. Si è mai visto un risultato simile? A me però dispiace molto per Angelina… questa manovra contro Geolier la gente l’ha capita e rischia di far diventare antipatica Angelina. Già l’odio monta sui social e questo non è giusto e non è civile. È per lei una vittoria amara, visto come sono andate le cose.

Il cantante ha poi parlato di se, ricordando di quando anche lui veniva trattato così a Sanremo. Ha ricordato del duetto con Loredana Bertè. E lo ha fatto per un motivo, per far capire a tutti che Geolier andrà lo stesso forte, proprio come è successo a lui: