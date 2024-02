Le prime parole della mamma di Geolier dopo il secondo posto sono per i cittadini di Secondigliano

Per i residenti del rione Gescal di Secondigliano, Geolier è già un vincitore nella vita, come sottolinea sua madre, sua più grande sostenitrice.

Geolier è amato dalla sua comunità, indipendentemente dal successo a Sanremo 2024. In particolare, i residenti del rione Gescal di Secondigliano sono ansiosi di accoglierlo con tutto l’affetto possibile. Il cantante napoletano si è esibito per la prima volta sul palco dell’Ariston portando un brano intitolato “I p’me, tu p’te” in cui unisce il rap al dialetto napoletano. È rientrato nella Top Five dell’ultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, perdendo la finale contro la bravissima Angelina Mango e classificandosi secondo.

Ma, nonostante i fischi ricevuti, ha conquistato il premio della serata cover, in cui si è esibito con altri tre grandi artisti napoletani, Luché, Gué e Gigi D’Alessio. I suoi compaesani sono fieri di lui a prescindere dal risultato ottenuto e lo considerano un vincitore nella vita.

I cittadini di Secondigliano hanno assistito con orgoglio al percorso di Geolier fin dalle sue prime esperienze nel mondo della musica, seguendo da vicino la sua crescita e ammirando la sua rapida ascesa al successo.

La madre di Emanuele è da poco tornata nel suo quartiere ed è stata intervistata da alcuni giornalisti. Si esprime per la prima volta riguardo suo figlio e il suo percorso a Sanremo 2024, più volte interrotta dall’applauso e dall’affetto dei vicini che, come lei, hanno sostenuto il cantante con grande attesa e partecipazione: