Ginevra Lamborghini, dal GF Vip a Beautiful: l’annuncio sorprende

Nel corso delle ultime ore Ginevra Lamborghini si è resa protagonista di un clamoroso scoop. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti annunciato di far parte del cast di Beautiful, trasferitosi in Italia per girare alcune puntate. Oltre all’ex gieffina anche un altro personaggio appartenente al mondo dello spettacolo avrà la possibilità di lavorare con il cast di una delle soap opere più longeve di sempre: stiamo parlando di Jasmine Carrisi.

In questi giorni gli attori di Beautiful si trovano in Italia, dove rimarranno per ben due settimane, per girare alcune scene che nel nostro Paese andranno in onda il prossimo anno. Qualche ora fa Ginevra Lamborghini ha annunciato tramite le sue pagine social di lavorare con il cast della soap opera più amata di sempre.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e Jasmine Carrisi avranno la possibilità di lavorare con il cast di Beautiful. Nel corso delle ultime ore l’ex gieffina ha annunciato la notizia condividendo sulle sue pagine social una serie di rebus.

Innanzitutto, la sorella di Elettra Lamborghini ha annunciato di essere a Roma per un importante progetto lavorativo. Inutile dire che le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha attirato la curiosità dei suoi moltissimi followers i quali hanno provato ad indovinare di cosa si trattasse.

Alla fine Ginevra Lamborghini ha deciso di rompere il silenzio svelando tutta la verità. Nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato la notizia. In che modo? Condividendo uno scatto in cui la stessa Ginevra si è mostrata con un cappello con su il nome dell’amata soap opera. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Ginevra Lamborghini rivelerà ulteriori dettagli in merito al progetto lavorativo che la vede protagonista in questi giorni.