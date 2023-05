Jasmine Carrisi su Al Bano e Loredana Lecciso: la dichiarazione shock

Raggiunta dai microfoni del “Corriere Della Sera”, Jasmine Carrisi si è lasciata andare ad alcune inedite dichiarazioni in merito alla sua vita privata. In particolare, la celebre cantante ha parlato dei suoi genitori, Al Bano e Loredana Lecciso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mentre si avvicina l’80esimo compleanno di Al Bano, Jasmine Carrisi ha deciso di rompere il silenzio sul rapporto che ha con i suoi genitori. La giovane lo ha fatto attraverso un’intervista rilasciata al “Corriere Della Sera”.

La Carrisi non si è posta alcun problema per rispondere ad alcune domande private in merito alla propria famiglia. La ragazza è stata molto chiara su Al Bano e Loredana Lecciso e si è resa protagonista di una dichiarazione shock:

Non l’ho vissuta benissimo la situazione: mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Se dovevano essere più riservati? Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose.

In ogni modo, oltre ai periodi complicati che hanno colpito il suo passato, nella vita di Jasmine ci sono anche numerosi aspetti positivi. Uno di questi ultimi è il legame speciale che ha con i suoi fratelli:

Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi: siamo tutti sparsi per il mondo.

Infine, la ragazza ha fatto anche importanti rivelazioni su Romina Power. Queste sono le poche parole che ha pronunciato nei confronti della cantante americana: