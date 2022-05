Ginevra Pisani è incinta? L’annuncio dell’ex professoressa de L’Eredità

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Ginevra Pisani per aver partecipato a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Di recente l’ex professoressa de L’Eredità ha annunciato ai suoi fan di essere incinta. Ma è davvero così?

Ginevra Pisani non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente l’ex concorrente di Uomini e Donne è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato l’annuncio fatto da lei stessa in cui ha dichiarato di essere incinta.

Qualche giorno fa, l’ex professoressa de L’Eredità, il noto porgramma in onda su Rai Uno e condotto da Flavio Insinna, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae insieme alla sua cagnolina. Nell’immagine in questione l’influencer tiene in mano un cartello in cui c’è scritto:

Sono incinta!

Il post in questione ha fatto il boom di like e commenti nell’arco di pochissime ore. Tutti i suoi fan hanno subito provveduto a fare gli auguri all’ex concorrente di Uomini e Donne. Tuttavia, poche ore dopo, sempre attraverso una serie di scatti sul suo account social, la Pisani ha svelato che a essere incinta non è lei ma la sua cagnolina. Insomma, tutti sono stati vittime del suo scherzo.

Ginevra Pisani: la storia d’amore con Claudio D’Angelo

Ginevra Pisani ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice per Claudio D’Angelo il quale la scelse. Tuttavia, dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza a Cuba i due decisero di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Per quanto riguarda i motivi dietro alla loro rottura, la ragazza aveva dichiarato: